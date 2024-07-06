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Думфріс: Ми зосереджені на власних діях

Андрій Яросименко — 6 липня, 16:04
Думфріс: Ми зосереджені на власних діях

Захисник збірної Нідерландів Дензел Думфріс сказав, що команда не думає про гру Туреччини, а більше зосереджена на власних діях.

Його слова передає УЄФА.

"Звичайно, ми знаємо, що турецькі вболівальники дуже пристрасні. Мені це дуже подобається, тому що це створює гарну атмосферу на стадіоні та дає мені поштовх, щоб вийти на всі 100%. Ми звикли грати на виїзді, і мені подобається атмосфера на стадіонах, де ми граємо. Але я не сильно думаю про нашого суперника. Протягом останніх кількох днів ми зосереджувалися в основному на тому, що повинні робити ми самі.", — сказав футболіст.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 нідерландці зустрінуться із турками які виявилися сильнішими за Австрію. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Раніше штучний інтелект оцінив шанси команд вийти в півфінал Євро-2024.

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Думфріс

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