Дешам: Розпочинати турнір з перемоги — це гарна звичка

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував мінімальну перемогу над Австрією у першому турі Євро-2024 (1:0).

Слова наставника цитує УЄФА.

"Я задоволений роботою гравців, хоча ми мали можливості, щоб поставити крапку. Будь-який матч важкий, і в нас виходило не все, але відчувається згуртованість та шляхетність команди.

Ми могли б бути точнішими в атаці, але розпочинати турнір з перемоги – це гарна звичка. У нас є якість та талант, але гравці знають, що нам потрібно докладати зусиль, працюючи без м'яча. Говорити добре, але краще коли все відбувається на полі", — сказав Дешам.