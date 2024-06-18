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Дешам: Розпочинати турнір з перемоги — це гарна звичка

Владислав Уткін — 18 червня, 09:34
Дешам: Розпочинати турнір з перемоги — це гарна звичка

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував мінімальну перемогу над Австрією у першому турі Євро-2024 (1:0).

Слова наставника цитує УЄФА.

"Я задоволений роботою гравців, хоча ми мали можливості, щоб поставити крапку. Будь-який матч важкий, і в нас виходило не все, але відчувається згуртованість та шляхетність команди.

Ми могли б бути точнішими в атаці, але розпочинати турнір з перемоги – це гарна звичка. У нас є якість та талант, але гравці знають, що нам потрібно докладати зусиль, працюючи без м'яча. Говорити добре, але краще коли все відбувається на полі", — сказав Дешам.

Зазначимо, що до групи D також потрапили Нідерланди та Польща. 21 червня команди проведуть матчі другого туру — французи зіграють з нідерландцями, а поляки зустрінуться з Австрією.

Раніше ми повідомляли про те, що головна зірка Франції Кілліан Мбаппе продовжить виступи на Євро у масці через зламаний ніс.

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