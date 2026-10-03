Центральний захисник Баварії Дайо Упамекано став автором антирекорду збірної Франції.

Про це повідомляє Stats Foot.

Напередодні Франція у 3 турі Ліги націй вдома зіграла внічию 1:1 з Італією. Команда Зінедіна Зідана завершувала матч у меншості: на 85 хвилин другу жовту картку отримав Упамекано.

Для нього це вилучення стало вже другим у матчах за збірну Франції в 2026 році. 26 березня він отримав пряму червону картку в товариському матчі проти Бразилії.

Таким чином, Упамекано встановив антирекорд збірної Франції: він став першим гравцем у історії команди, який отримав більше ніж одну червону картку за календарний рік.

Сумарно на рахунку Упамекано 2 голи в 48 матчах за збірну Франції. Він дебютував за національну команду в 2020 році.