Дешам: Воротар Польщі став гравцем матчу — цим все сказано

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями від нічийного результату з Польщею у третьому турі Євро-2024.

Слова наставника "Ле Бле" цитує УЄФА.

"Ми пройшли до плей-оф, хоча хотіли б очолити групу, але ми зробили те, що мали зробити. У нас було багато моментів, особливо в першому таймі. Гравцем матчу був визнаний воротар, і я думаю, що цим все сказано. Ні про що не шкодую, ми потрапили у важку, солідну групу.

Будемо добре відновлюватися. Незабаром розпочнеться новий турнір. Що стосується Польщі, то вони відтворили те, що показали в перших двох іграх, попри те, що програли їх. Вони хороша команда, як і інші три в цій групі", — сказав Дешам.