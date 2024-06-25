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Дешам: Воротар Польщі став гравцем матчу — цим все сказано

Владислав Уткін — 25 червня, 22:53
Дешам: Воротар Польщі став гравцем матчу — цим все сказано

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями від нічийного результату з Польщею у третьому турі Євро-2024.

Слова наставника "Ле Бле" цитує УЄФА.

"Ми пройшли до плей-оф, хоча хотіли б очолити групу, але ми зробили те, що мали зробити. У нас було багато моментів, особливо в першому таймі. Гравцем матчу був визнаний воротар, і я думаю, що цим все сказано. Ні про що не шкодую, ми потрапили у важку, солідну групу.

Будемо добре відновлюватися. Незабаром розпочнеться новий турнір. Що стосується Польщі, то вони відтворили те, що показали в перших двох іграх, попри те, що програли їх. Вони хороша команда, як і інші три в цій групі", — сказав Дешам.

Франція втратила першу сходинку в групі D. У плей-оф підопічні Дешама зіграють проти другої команди квартету E, в якій виступає збірна України. Матч відбудеться 1 липня о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, переможцем квартету D стала Австрія, яка у яскравому поєдинку здолала Нідерланди.

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