Дешам: Воротар Польщі став гравцем матчу — цим все сказано
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями від нічийного результату з Польщею у третьому турі Євро-2024.
Слова наставника "Ле Бле" цитує УЄФА.
"Ми пройшли до плей-оф, хоча хотіли б очолити групу, але ми зробили те, що мали зробити. У нас було багато моментів, особливо в першому таймі. Гравцем матчу був визнаний воротар, і я думаю, що цим все сказано. Ні про що не шкодую, ми потрапили у важку, солідну групу.
Будемо добре відновлюватися. Незабаром розпочнеться новий турнір. Що стосується Польщі, то вони відтворили те, що показали в перших двох іграх, попри те, що програли їх. Вони хороша команда, як і інші три в цій групі", — сказав Дешам.
Франція втратила першу сходинку в групі D. У плей-оф підопічні Дешама зіграють проти другої команди квартету E, в якій виступає збірна України. Матч відбудеться 1 липня о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, переможцем квартету D стала Австрія, яка у яскравому поєдинку здолала Нідерланди.