Франція не змогла переграти Польщу: огляд матчу Євро-2024

Збірна Франції зіграла внічию з Польщею у третьому турі групового етапу Євро-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Голами з пенальті відзначились лідери команд, Кілліан Мбаппе та Роберт Левандовський.

Огляд

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група B, 24 червня

Франція — Польща 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Мбаппе (пен), 1:1 - 78 Левандовський (пен)

Франція: Меньян, Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес, Канте (Камавінга 61), Чуамені (Фофана 81), Рабйо (Грізманн 61), Дембеле (Коло Муані 86), Мбаппе, Барколя (Жиру 61)

Польща: Скорупський, Франковський, Беднарек, Давидович, Ківіор, Залевський (Свідерський 68), Шиманьський (Скураш 68), Модер, Зелінський, Урбанський, Левандовський

Попередження: Рабйо 43 — Залевський 24, Давидович 89, Свідерський 90+2

Франція втратила першу сходинку в групі D. У плей-оф підопічні Дідьє Дешама зіграють проти другої команди квартету E, в якій грає збірна України

Нагадаємо, що Польща втратила шанси на плей-оф ще після другого туру Євро-2024