УЄФА назвала найкращого гравця матчу Нідерланди — Туреччина

Захисник Інтера Стефан Де Врей та колишній нападник Атлетика Мемфіс Депай стали найкращими гравцями матчу 1/4 фіналу Євро-2024 проти Туреччини (2:1).

Центральний оборонець отримав нагороду Man of the match від УЄФА. Де Врей забив один гол, зробив 3 відбори та виграв 2 з 2 верхових єдиноборства.

Найвищу оцінку від статистичного порталу SofaScore отримав Депай, що провів на полі 87 хвилин, зробив 1 асист, виконав 3 успішні спроби дриблінгу з 4, а також віддав 3 ключових паси та створив 1 гольовий момент для партнера — 7,9 бала.

У півфіналі Нідерланди зіграють проти Англії, яка по пенальті пройшла Швейцарію. Матч відбудеться наступної середи, початок — о 22:00 за київським часом.

Другий фіналіст Євро-2024 визначиться у протистоянні між збірними Франції та Іспанії.