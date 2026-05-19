Інтер продовжить контракт із досвідченим захисником

Досвідчений центральний захисник збірної Нідерландів Стефан де Врей залишиться у міланському Інтері ще на один сезон.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Чинний контракт 34-річного ветерана зі свіжоспеченими чемпіонами Італії діє до кінця червня поточного року. Де Врей уже дав згоду на продовження контракту ще на рік, імовірно, нідерландець піде на незначне скорочення зарплати.

Де Врей виступає за Інтер з літа 2018 року. У поточному сезоні він взяв участь у 16 матчах команди Крістіана Ківу в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося про інтерес до де Врея з боку лісабонської Бенфіки, за яку виступають два українці – воротар Анатолій Трубін і хавбек Георгій Судаков.