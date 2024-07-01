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Де ла Фуенте — про гольову передачу Руїса: Вона була чудовою

Андрій Яросименко — 1 липня, 11:44
Де ла Фуенте — про гольову передачу Руїса: Вона була чудовою

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте вважає гольову передачу Фабіана Руїса Ніко Вільямсу чудовою.

Його слова передає УЄФА.

"Вона була чудовою. Вважаю, це два найкращі у світі гравці на своїх позиціях. Світового, як на мене, класу. Мені дуже пощастило, що можу розраховувати на них. Вони настільки талановиті, що їхнє включення до нашого чудового колективу — це саме те, що нам потрібно для того, щоб далеко пройти на цьому Євро", — сказав тренер.

Нагадаємо, збірна Іспанії здобула розгромну перемогу над Грузією у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

У чвертьфіналі "червона фурія" зустрінеться зі збірною Німеччини, яка виявилася сильнішою за Швейцарію.

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