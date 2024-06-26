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Збірна Грузії — збірна Португалії: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 26 червня, 08:00
Збірна Грузії — збірна Португалії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Грузії зіграє з Португалією в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться у середу, 26 червня, на стадіоні "Арена АуфШальке". Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Збірна Португалії достроково виграла групу F, маючи 6 очок в активі. Грузія у випадку перемоги може претендувати на кваліфікацію до плей-оф континентальної першості.

У паралельній зустрічі зіграють Туреччина та Чехія, які наразі посідають 2 та 3 місце з трьома та одним заліковим пунктом відповідно.

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