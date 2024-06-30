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Збірна Франції — збірна Бельгії: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 30 червня, 20:13
Збірна Франції — збірна Бельгії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Бельгії зіграє з Францією в межах 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться в понеділок, 1 липня, на "Дюссельдорф Арені". Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Франція сенсаційно посіла друге місце в групі D після перемоги над Австрією та нічиїх з Нідерландами та Польщею. Бельгія грала у квартеті зі збірною України і також посіла друге місце через поразку Словаччині та нічиї з підопічними Сергія Реброва.

Раніше штучний інтелект визначив фаворита гри Франція — Бельгія.

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