Збірна Албанії — збірна Іспанії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Албанії зіграє проти Іспанії в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться в понеділок, 24 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Початок о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що іспанці достроково гарантували собі вихід до плей-оф континентальної першості. Збірна Албанії в драматичному матчі вирвала нічию в Хорватії та має одне очко в активі. У разі перемоги албанців, вони майже гарантовано вийдуть до плей-оф Євро, Іспанія вже виграла групу B.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

У паралельній зустрічі хорвати зіграють з італійцями, матч також відбудеться о 22:00.