Збірна Бельгії — збірна Румунії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Бельгії зіграє з Румунією в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Матч відбудеться в суботу, 22 червня, на стадіоні "Кельн Штадіум". Початок — о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Напередодні збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною та покращила шанси на вихід до плей-оф континентальної першості. Нагадаємо, що в першому турі збірна Бельгії мінімально поступилася словакам (1:0), а Румунія розгромила Україну (3:0).

Зазначимо, що перемога Румунії гарантує їм достроковий вихід у плей-оф континентальної першості.