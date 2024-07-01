Автогол допоміг Франції обіграти Нідерланди: огляд матчу Євро-2024
Збірна Франції мінімально перемогла Бельгію і вийшла у чвертьфінал Євро-2024.
Огляд матчу
1/8 фіналу, 1 липня
Франція — Бельгія 1:0 (0:0)
Гол: Коло-Муані 85
Франція: Меньян, Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес, Тчуамені, Канте, Рабьо, Грізманн, Тюрам (Коло-Муані 62), Мбаппе.
Бельгія: Кастелс, Вертонгем, Кастань (Де Кетеларе 88), Фас, Теат, Онана, Доку, де Брейне, Опенда (Мангала 63), Карраско (Лукебакіо 88), Лукаку.
Попередження: Чуамені 14, Грізманн 23, Рабйо 24 – Вертонген 76, Мангала 90+3
В 1/4 фіналу Франція зіграє проти переможця пари Португалія – Словенія. Наступний суперник "Ле бльо" визначиться вже сьогодні. Початок матчу між португальцями та словенцями о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, Бельгія грала в одній групі з Україною. В очному матчі з "жовто-синіми" команда Доменіко Тедеско розписала нульову нічию.