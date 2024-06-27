Де Брейне різко відповів українському журналісту: Розумію, що ви намагаєтеся спровокувати мене

Капітан збірної Бельгії Кевін Де Брюйне вважає, що його команда створила більше моментів, ніж Україна в 3 турі Євро-2024.

Про це він сказав у коментарі "Суспільному".

— Здавалося, що у вас не було багато бажання атакувати?

— Я не погоджуюся. Мені здається, ми створили більше шансів, ніж ви. Я розумію, що ви намагаєтеся спровокувати мене. Хороша спроба.

— 5 захисників проти вас. Чи було складно атакувати?

— Чи не ви щойно сказали мені, що Україна намагалася більше атакувати, ніж ми? І ви грали 5-3-2? Дякую, ви відповіли на моє питання.