Де Брейне різко відповів українському журналісту: Розумію, що ви намагаєтеся спровокувати мене
Капітан збірної Бельгії Кевін Де Брюйне вважає, що його команда створила більше моментів, ніж Україна в 3 турі Євро-2024.
Про це він сказав у коментарі "Суспільному".
— Здавалося, що у вас не було багато бажання атакувати?
— Я не погоджуюся. Мені здається, ми створили більше шансів, ніж ви. Я розумію, що ви намагаєтеся спровокувати мене. Хороша спроба.
— 5 захисників проти вас. Чи було складно атакувати?
— Чи не ви щойно сказали мені, що Україна намагалася більше атакувати, ніж ми? І ви грали 5-3-2? Дякую, ви відповіли на моє питання.Також після матчу Кевін сказав приємні слова на адресу свого колишнього партнера по Манчестер Сіті Олександра Зінченка.