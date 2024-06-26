Бельгійські вболівальники освистали свою збірну під час матчу з Україною
Наприкінці матчу Євро-2024 Україна — Бельгія уболівальники останньої освистали власних футболістів за навмисне затягування часу та гру на нічию, яка їх влаштовувала.
Матч завершився без забитих голів (0:0).
У паралельній грі Словаччина та Румунію розписали мирову (1:1), яка влаштовувала обидві команди.
Отже, збірна України припинила свої виступи на чемпіонаті Європи. Усі чотири команди групи E набрали однакову кількість очок, але за додатковими показниками (різниця забитих і пропущених голів) останнє місце посіли підопічні Реброва. Бельгія, Румунія та Словаччина пробилися в 1/8 фіналу.
Нагадаємо, наш сайт провів текстовий онлайн матчу.