Бельгійські вболівальники освистали свою збірну під час матчу з Україною

Наприкінці матчу Євро-2024 Україна — Бельгія уболівальники останньої освистали власних футболістів за навмисне затягування часу та гру на нічию, яка їх влаштовувала.

Матч завершився без забитих голів (0:0).

У паралельній грі Словаччина та Румунію розписали мирову (1:1), яка влаштовувала обидві команди.

Отже, збірна України припинила свої виступи на чемпіонаті Європи. Усі чотири команди групи E набрали однакову кількість очок, але за додатковими показниками (різниця забитих і пропущених голів) останнє місце посіли підопічні Реброва. Бельгія, Румунія та Словаччина пробилися в 1/8 фіналу.

Romania, Belgium and Slovakia through to the round of 16 👏#EURO2024 pic.twitter.com/8cOMy5Fhce — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024

Нагадаємо, наш сайт провів текстовий онлайн матчу.