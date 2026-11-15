Матч виявився розчаруванням: Діаш – про розгромну поразку Португалії від Данії у Лізі націй

Центральний захисник збірної Португалії Рубен Діаш після розгромної поразки від Данії (1:4) у 5-му турі групового етапу Ліги націй заявив, що цей матч виявився розчаруванням для команди, а також назвав аспекти гри, завдяки яким суперники здобули перемогу.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Це був не найкращий день для нас; матч виявився розчаруванням. Ми все ще лідируємо в турнірній таблиці, і це далося нам нелегко, але вони грали краще за нас – нам потрібно працювати ще старанніше й покращувати свою гру. Коли м'яч був у нас, ми не змогли знайти оптимального балансу. У цьому вони взяли гору, але голи також були забиті у вирішальні моменти – пенальті призначили дещо несподівано. Потім вони забили саме тоді, коли ми набирали обертів і самі ледь не забили".

Також досвідчений оборонець назвав однією з причин негативного результату втрату ритму, завдяки чому данці прорвалися крізь захисні ланки португальської команди.

"Ми знали, що це буде важкий матч. Ми чітко усвідомлювали, що лише найкраща гра забезпечить нам перемогу. Нам знадобилося чимало часу, щоб знайти свій ритм – ми багато бігали, але не могли зберегти холоднокровність при володінні м'ячем, тоді як суперники змогли прорватися до нашої оборонної лінії, маючи в своєму розпорядженні дуже мало часу на обробку м'яча. Потім у вирішальні моменти були забиті другий і третій голи, що й стало причиною нашої поразки".

Напередодні стало відомо, що Діаш після цього поєдинку покинув розташування "лузітан" разом із Жоау Пальїньєю через перебір жовтих карток. Водночас Бернарду Сілва залишив партнерів по збірній через проблеми зі здоров'ям.

Зауважимо, що, попри розгромну поразку, Португалія все одно гарантувала собі плейоф Ліги націй. Натомість доля путівки Данії до наступної стадії турніру вирішиться у заключному матчі групового етапу проти Норвегії, який відбудеться 17 листопада та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Додамо, що свої думки з приводу фіаско збірної Португалії висловив також капітан команди Бруну Фернандеш.