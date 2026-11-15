Рамуш пояснив розгромну поразку Португалії від Данії в Лізі націй

Нападник збірної Португалії Гонсалу Рамуш висловився про розгромну поразку команди від Данії в п'ятому турі Ліги націй.

Емоції футболіста передає A Bola.

"Ми грали проти чудової команди. Коли щось іде не так, ми засмучуємося і, можливо, втрачаємо концентрацію. Але вже за три дні на нас чекає наступний матч. Усі ігри важливі, а сьогоднішня невдача має стати додатковою мотивацією показати свої можливості в наступній зустрічі.

Матч був складним: суперник добре нас вивчив, а ключові епізоди склалися на його користь. Данці пресингували інтенсивніше, ніж у Копенгагені, тому нам було важко виходити з оборони за допомогою передач. Це негативно позначилося на нашій грі. Таке трапляється, це частина футболу. Ми все ще посідаємо перше місце в групі – це найважливіше. У вівторок на нас чекає ще один матч", – розповів Рамуш.

Попри результат гри, португальці достроково вийшли до плейоф Ліги націй, а ось Данія чвертьфінал собі ще не гарантувала, випереджаючи Норвегією на три очки перед завершальним туром.

Раніше головний тренер Португалії Жорже Жезуш гостро відреагував на запитання журналістів про Кріштіану Роналду після гри.

Також підсумки матчу підбив хавбек "лузітанців" Бруну Фернандеш.