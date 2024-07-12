Ольмо: Ми можемо виграти Євро, чого ми не робили 12 років

Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо вважає, що у команди є хороший шанс виграти Євро через 12 років після останнього тріумфу "червоної фурії".

Про це 26-річний гравець розповів у інтерв'ю El Larguero.

"Матч із Німеччиною був непростим, із Францією теж. Отже, наш шлях вийшов не таким уже й легким. Але ми знаходимося там, де знаходимося, і постараємося зробити все можливе на фінальному етапі. У нас є шанс виграти чемпіонат Європи через 12 років після останньої перемоги. Саме цього ми й хочемо. Ми думаємо тільки про фінал", — cказав Ольмо.

Нагадаємо, збірна Іспанії зустрінеться з Англією у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу. Поєдинок між командами відбудеться на "Олімпійському стадіоні" в Берліні в неділю, 14 липня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що англійці на шляху до фіналу здобули вольову перемогу над Нідерландами, а Іспанія виявилася сильнішою за Францію у півфіналі змагання.

Варто додати, Іспанія у разі перемоги у фіналі стане найтитулованішою командою в історії континентальної першості. До цього команда тричі тріумфувала на турнірі (1964, 2008, 2012 роки), маючи паритет за цим показником із Німеччиною.