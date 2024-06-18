Жіру — про травму Мбаппе: Це вже траплялось зі мною раніше

Форвард збірної Франції Олів'є Жіру прокоментував травму свого партнера по команді Кілліана Мбаппе у матчі першого туру Євро-2024 проти Австрії.

Слова найкращого бомбардира в історії збірної Франції наводить L'Equipe.

"Ми сподіваємося, що Кіліан дуже швидко видужає, це невелика неприємність вечора, у нас немає новин. Я знаю, що це дуже боляче. Це вже траплялося зі мною раніше", — заявив Жіру.

Нагадаємо, Мбаппе зіткнувся з гравцем австрійської команди Кевіном Дансо в другому таймі та зламав ніс.

Саме Кілліан допоміг збірній Франції переграти Австрію. Кіліан виконав простріл у центр карного майданчика, де Максиміліан Вебер головою переправив м'яч у власні ворота.

До групи D також потрапили Нідерланди та Польща. 21 червня команди проведуть матчі другого туру — французи зіграють з нідерландцями, а поляки зустрінуться з Австрією.