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Жіру — про травму Мбаппе: Це вже траплялось зі мною раніше

Владислав Уткін — 18 червня, 09:58
Жіру — про травму Мбаппе: Це вже траплялось зі мною раніше

Форвард збірної Франції Олів'є Жіру прокоментував травму свого партнера по команді Кілліана Мбаппе у матчі першого туру Євро-2024 проти Австрії.

Слова найкращого бомбардира в історії збірної Франції наводить L'Equipe.

"Ми сподіваємося, що Кіліан дуже швидко видужає, це невелика неприємність вечора, у нас немає новин. Я знаю, що це дуже боляче. Це вже траплялося зі мною раніше", — заявив Жіру.

Нагадаємо, Мбаппе зіткнувся з гравцем австрійської команди Кевіном Дансо в другому таймі та зламав ніс.

Саме Кілліан допоміг збірній Франції переграти Австрію. Кіліан виконав простріл у центр карного майданчика, де Максиміліан Вебер головою переправив м'яч у власні ворота.

До групи D також потрапили Нідерланди та Польща. 21 червня команди проведуть матчі другого туру — французи зіграють з нідерландцями, а поляки зустрінуться з Австрією.

Олів'є Жіру

Олів'є Жіру

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