Лос-Анджелес оголосив про відхід Жиру

Колишній нападник лондонського Арсенала та збірної Франції Олів'є Жиру залишив Лос-Анджелес на правах вільного агента.

Про це повідомила пресслужба клубу з МЛС.

Контракт футболіста було розраховано до 31 грудня 2025 року, проте сторони домовились про дострокове припинення співпраці.

Merci, Olivier.



📰 LAFC and Olivier Giroud have reached a mutual decision to part ways.



Giroud's final match with LAFC will be this Sunday, June 29, when the Black & Gold take on Vancouver at @BMOStadium at 6:30 pm PT. — LAFC (@LAFC) June 27, 2025

Очікується, що наступним клубом досвідченого форварда стане Лілль – угоду буде підписано строком на один рік.

Жиру переїхав до США влітку 2024 року, залишивши Мілан у статусі вільного агента. Проте француз зіткнувся з проблемою адаптацієї: у 37 матчах він відзначився тільки 5 голами та 3 асистами. Водночас Жиру з 57 голами є найкращим бомбардиром в історії збірної Франції.

Повідомлялося, що француз повинен замінити в Ліллі форварда збірної Канади Джонатана Девіда, який безкоштовно залишить команду в липні цього року, оскільки сторони не змогли домовитися про новий контракт.