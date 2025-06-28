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Лос-Анджелес оголосив про відхід Жиру

Володимир Максименко — 28 червня 2025, 08:51
Лос-Анджелес оголосив про відхід Жиру
Олів'є Жиру
x.com/LAFC

Колишній нападник лондонського Арсенала та збірної Франції Олів'є Жиру залишив Лос-Анджелес на правах вільного агента.

Про це повідомила пресслужба клубу з МЛС.

Контракт футболіста було розраховано до 31 грудня 2025 року, проте сторони домовились про дострокове припинення співпраці.

Очікується, що наступним клубом досвідченого форварда стане Лілль – угоду буде підписано строком на один рік.

Жиру переїхав до США влітку 2024 року, залишивши Мілан у статусі вільного агента. Проте француз зіткнувся з проблемою адаптацієї: у 37 матчах він відзначився тільки 5 голами та 3 асистами. Водночас Жиру з 57 голами є найкращим бомбардиром в історії збірної Франції.

Повідомлялося, що француз повинен замінити в Ліллі форварда збірної Канади Джонатана Девіда, який безкоштовно залишить команду в липні цього року, оскільки сторони не змогли домовитися про новий контракт.

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