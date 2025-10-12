Екснападник Арсенала та Челсі назвав свій останній клуб в кар'єрі

Колишній нападник Арсенала та збірної Франції Олів'є Жиру, який наразі захищає кольори Лілля, підтвердив близький кінець кар'єри.

Слова футболіста передає RMC.

У спілкуванні з журналістами Жиру зазначив, що Лілль стане останнім клубом в його кар'єрі. Проте форвард не зміг підтвердити, чи гратиме він у наступній кампанії.

За словами Олів'є, наразі він зосереджений на досяганні успіху в сезоні-2025/26, а вже наступного літа оцінюватиме свій фізичний стан.

Нагадаємо, 39-річний Жиру виступає за Лілль з літа-2025, коли достроково залишив Лос-Анджелес.

До цього досвідчений гравець грав за Арсенал, Челсі, Мілан, Монпельє та Гренобль.

Також на рахунку нападника 137 матчів за збірну Франції, в яких він забив 57 м'ячів. З "триколорними" Жиру вигравав чемпіонат світу 2018 року.

Раніше повідомлялось, що Кіліан Мбаппе наблизився до Жиру у списку бомбардирів національної збірної.