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Cаутгейт: Англія має виграти Євро, щоб отримати повагу футбольного світу

Владислав Уткін — 14 липня, 15:37
Cаутгейт: Англія має виграти Євро, щоб отримати повагу футбольного світу

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вважає, що футбольний світ почне поважати його команду, якщо вона переможе Іспанію у фіналі Євро-2024.

Слова наставника збірної "трьох левів" цитує BBC.

"Я їздив на чемпіонати світу та Європи, дивився їх як вболівальник, переглядав відеозаписи матчів на великих екранах – і нас не було на жодному з них.

Нам потрібно було це змінити. У нас були високі очікування, але вони не відповідали нашим результатам. Зараз високі очікування все ще залишаються, але до того ми стабільно виступаємо, зокрема, на трьох з останніх чотирьох великих турнірів, а в четвертому ми були у чвертьфіналі.

Зрештою, ви повинні бути на останніх стадіях турнірів, щоб навчитися перемагати у великих іграх.

Ми побили багато рекордів, але ми знаємо, що маємо побити ще один, здобути цей трофей, щоб дійсно отримати повагу футбольного світу", – сказав Саутгейт.

Вирішальний матч Євро-2024 проти Іспанії відбудеться 14 липня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO та на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому ефірі Т2. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Нагадаємо, у півфінальних матчах Англія здолала Нідерланди, а Іспанія перемогла Францію.

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