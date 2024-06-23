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Бельгія перемогла Румунію: огляд матчу Євро-2024

Микола Дендак — 23 червня, 00:23
Бельгія перемогла Румунію: огляд матчу Євро-2024

Збірна Бельгії здобула впевнену перемогу над Румунією у другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Огляд

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина
Група E, 22 червня

Бельгія — Румунія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 — Тілеманс 2, 2:0 — Де Брюйне

Бельгія: Кастельс, Кастань, Вертонген, Фас, Теате (Дебаст 77), де Брюйне, Тілеманс (Мангала 72), Онана, Лукебакіо (Троссар 56), Доку (Карраско 72), Лукаку.

Румунія: Ніце, Раціу (Сореску 90), Бурке, Дрегушин, Банку, Станчу, Марін, Марін (Олару 68), Ман, Дрегуш (Алібек 81), Міхеїле (Хаджи 68).

Попередження: Лукебакіо 35 — Банку 60, Марін 65

Нагадаємо, в першому турі румуни розгромно перемогли Україну, а бельгійці сенсаційно поступилися Словаччині.

Наразі в кожної з команд групи E по три очки, але Україна залишається останньою через від’ємну різницю м’ячів (-2). У третьому турі Бельгія зіграє з українцями, а Румунія зустрінеться зі словаками. Матчі відбудуться 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.

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