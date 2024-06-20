Під знаком помсти Англії та Іспанії. Євро-2024: кращі ставки ігрового дня

Другий тур чемпіонату Європи у розпалі. 20 червня відбудуться три матчі, й кожна гра по-своєму цікава й любителям полоскотати нерви.

На думку бейтингового оператора Favbet, сьогодні цікавих варіантів вистачає. Зокрема, представлені в цьому матеріалі котирування можуть зацікавити найбільш вибагливих любителів азарту. На три матчі четверга Фавбет дає зазначені нижче коефіцієнти.

Балканське дербі

Зустріч Словенії та Сербії — максимально принципове протистояння. Перша — одна з колишніх республік Югославії, друга — так само колишня "метрополія". Багато в чому з цієї причини є всі передумови для того, щоб команди зіграли максимально активно, але головною причиною вірогідних голів у обидві сторони є інше.

У 14 попередніх офіційних іграх словенці не забили за підсумками лише одного матчу. Крім того, співвітчизникам злого генія України Златко Заховича у заключному турі грати з Англією, а це — заняття ще менш приємне, ніж спроба помститися сербам за роки відсутності незалежності. Саме тому команда Матьяша Кека зробить усе, щоб виграти. А для цього треба забивати.

Серби теж мають не вельми приємну турнірну ситуацію. В команди Драгана Стойковича нуль очок, а в третьому турі на неї чекає Данія. Остання ж на попередньому Євро дійшла до півфіналу, а це не абищо. Так, із Англією серби не забили, проте до матчу з "трьома левами" серби востаннє не забивали на офіційному рівні ще на мундіалі-2022, коли так само у першому турі не зуміли підібрати ключі до воріт іншої провідної збірної — мова про Бразилію. Тож варіант із голами у виконанні обох команд уваги вартий.

Ставка: Обидві заб'ють за 1,83 в БК Фавбет

Шанс для андердога

Збірна Данії у першому турі розчарувала. Мирова з командою, яка номінально є чи найслабшою в квартеті, сильно вдарила по турнірним перспективам "динаміту", і вийти в плей-оф тепер значно важче. Данці маю неодмінно йти вперед і шукати щастя біля воріт суперника. Враховуючи, що команда Х’юлманда забивала в 9 із попередніх 10 ігор на Євро, таке завдання непідйомним для скандинавів не виглядає.

Незважаючи на не найбільш яскраву гру в першому турі, насправді в матчах із командами, які їй поступаються за підбором виконавців, Англія більшу частину матчу воліє проводити на половині поля суперника. Такий підхід передбачає активне підключення захисників до наступальних дій. Як показала гра із сербами (та й багато інших матчів), останні повертатися "додому" вчасно встигають не завжди. Тож сумніватися в тому, що у данців будуть шанси спіймати "левів" на контратаках, не варто. Самі ж англійці не покидали поле без голу у 8 із останніх 9 ігор на Євро.

Не менш важливим є і те, за якого фону пройде матч. Команди грали у півфіналі попереднього ЧЄ, і тоді основний час приніс дві одиниці на табло, а в додатковий англійці на "Вемблі" забили один м’яч і пройшли в фінал.

Ставка: Обидві заб'ють за 2,20 в БК Фавбет

З думкою про вкрадене щастя

Думки про "помсту" точно рояться і в головах іспанців. "Фурія" зустрінеться із старою знайомою, яка не пустила піренейців у фінал Євро-2020. Тоді у 1/2 Італія переграла команду Луїса Енріке в серії пенальті. Інше — вже історія.

Виглядає так, що кращої нагоди передати "вітання" давньому супернику від Іспанії годі й шукати. Як показали матчі першого туру, наразі команди в різному стані іспанці розгромили Хорватію, італійці мали проблеми з Албанією. Втім, нас цікавить конкретний вірогідний розвиток. Що ж у підсумку? На Євро Іспанія не програє у основний протягом уже семи матчів (+2=5-0). Забивали ж "роха" у 6 останніх іграх на ЧЄ. Крім того, іспанці забивала щонайменше два м'ячі в 6 із попередніх 7 офіційних ігор. Нарешті, важливо те, що першою Іспанія в семи попередніх офіційних матчах. Тут же зазначимо, що обидві команди не покидали поле без голу в 7 із останніх 9 ігор італійців на офіційному рівні. Тож вірогідність сценарію, за яким першим у матчі відзначаться іспанці, виглядає досить високою.

Ставка: Іспанія заб'є першою за 1,85 в БК Фавбет