Мілевський — про збірну України: Дуже багато хейту, хлопці все прекрасно розуміють

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський вважає, що гравці національної команди прекрасно розуміють проблеми на Євро-2024.

Про це ексфутболіст розповів у інтерв'ю NV.

"Я вже говорив після гри з Румунією, що я вірю в хлопців. Дуже багато хейту, хлопці все це прекрасно розуміють. Їм не треба зайвий раз цим тикати, тикати. Всі тикають, вказують, тикають. Тому я розумію їхній стан. Я думаю, що до словаків вони підійдуть з іншим характером й на інших емоціях.

Я вважаю, що всі, кожен із них розуміє, і кожен із них хоче все довести. Вони хорошого рівня футболісти, які можуть перемогти словаків. Тому нам відступати нікуди. Якщо вже вболівати, то треба ставити на перемогу України.

Прогноз рахунку та авторів голів? Ну, це дуже важко. Я не знаю, ну, я можу сказати, а людина взагалі буде на заміні. Тим більше після першої гри. Після румун, напевне, будуть зміни. І нормальна історія буде. Я хочу, щоб Ярмоленко забив. Ну, а точний рахунок важко сказати. Потрібна перемога, не важливо, з яким рахунком", — сказав Мілевський.