Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Шевченко виступив перед українцями в Мюнхені

Игорь Чернявский — 17 червня, 13:25
Шевченко виступив перед українцями в Мюнхені

Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко виступив із промовою перед українцями в Мюнхені.

Відео звернення легенданого футболіста опублікував Роман Бебех у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні у нас одна команда на полі, бо мільйон людей, які стоять на першій лінії. Я хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим хлопцям і дівчатам за те, що ми стоїмо тут. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!" — сказав Шевченко.

Збірна України стартує на Євро-2024 вже сьогодні, 17 червня, матчем проти Румунії. Раніше стало відомо, що УЄФА заборонила проносити прапори країни-терористки.

війна Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

З думкою про нову висоту. Учасники Євро-2024: Україна
Сутичка з історією та питання стратегічної важливості. Головні інтриги виступу збірної України на Євро-2024
Шевченко: Участь України на Євро-2024 — це можливість нагадати світові про повномасштабну війну
Наші міста хотіли би приймати Євро, але вони борються за свободу: збірна України звернулася до світу
Яремчук наздогнав Реброва у списку бомбардирів збірної України

Останні новини