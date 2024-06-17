Шевченко виступив перед українцями в Мюнхені
Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко виступив із промовою перед українцями в Мюнхені.
Відео звернення легенданого футболіста опублікував Роман Бебех у своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні у нас одна команда на полі, бо мільйон людей, які стоять на першій лінії. Я хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим хлопцям і дівчатам за те, що ми стоїмо тут. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!" — сказав Шевченко.
Збірна України стартує на Євро-2024 вже сьогодні, 17 червня, матчем проти Румунії. Раніше стало відомо, що УЄФА заборонила проносити прапори країни-терористки.