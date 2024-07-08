Аке: З нетерпінням чекаю на півфінал Євро-2024

Захисник збірної Нідерландів Натан Аке сказав, що з нетерпінням чекає на півфінал чемпіонату Європи-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Я з нетерпінням чекаю на півфінал. Є багато гравців, яких я знаю з Прем'єр-ліги. Ми знаємо їхні індивідуальні якості, це півфінал, тому буде важко.

"Ми нарощуємо імпульс. Ми пройшли важкі етапи на початку турніру, а тепер ще одне випробування, тому ми готові. Аутсайдер чи ні, не має значення. Ми зосереджені та знаємо, що нам потрібно зробити зараз", — сказав футболіст.

Нагадаємо, що Нідерланди здобули вольову перемогу над Туреччиною та вперше за 20 років вийшли до півфіналу чемпіонату Європи з футболу. У наступній стадії змагань підопічні Кумана зіграють зі збірною Англії, яка по пенальті пройшла Швейцарію.