Евертон Миколенка отримав нового власника

Евертон, за який виступає захисник збірної України Віталій Миколенко, найближчим часом змінить власника.

Про це повідомляє пресслужба ліверпульського клубу.

"Іриски" підтвердили, що The Friedkin Group домовилися про умови продажу мажоритарної частки Blue Heaven Holdings у клубі. Наразі сторони очікують схвалення в регуляторних органів, включаючи Англійську Прем'єр-лігу, Футбольну асоціацію та Управління з фінансового регулювання та нагляду за фінансовою діальністю.

"Ми раді, що досягли домовленості про те, щоб стати власниками цього культового футбольного клубу. Ми зосереджені на отриманні необхідних дозволів для завершення угоди. Ми з нетерпінням чекаємо можливості забезпечити стабільність клубу і поділитися нашим баченням його майбутнього, включаючи завершення будівництва нового стадіону Евертона – "Брамлі-Мур Док", – йдеться у заяві нових власників.

Joint Statement from Blue Heaven Holdings and The Friedkin Group. — Everton (@Everton) September 23, 2024

Напередодні видання The Athletic повідомляло, що зовнішній борг Евертона зріс до 600 млн фунтів через те, що клуб шукав шляхи фінансування поточних витрат та проєкту нового стадіону.

План будівництва нової арени був розроблений у 2019 році, а в липні 2021 року у Ліверпулі розпочались будівельні роботи. Вартість нового стадіону Евертона оцінюється у 640 мільйонів євро.

"Бремлі-Мур Док", який планують відкрити наприкінці 2024 року, вміщуватиме 52888 фанатів. Точні дати можуть змінюватися залежно від прогресу будівництва. Нинішнім стадіоном Евертона є "Гудісон Парк", який був побудований у 1892 році.

Зазначимо, що наразі Евертон розташувався на 19 сходинці турнірної таблиці, заробивши лише один бал. Підопічні Шона Дайча зіграли внічию з Лестером у матчі 5 туру АПЛ.