Засновника компанії, яка володіє низкою футбольних клубів, визнали винним у шахрайстві

Засновника інвестиційної компанії 777 Partners, яка володіє низкою футбольних клубів по всьому світу, визнали винним у шайхрайстві.

Про це повідомляє ESPN.

Так, американський бізнесмен Джош Вандер під час судового засідання у Манхеттені визнав себе винним у справі про шахрайство із застосуванням електроних засобів зв'язку та махінаціями із цінними паперами.

За версією слідства, Вандер брав позики у 2020 та 2021 роках, суттєво завищуючі свої статки.

"Коли я це робив я розумів, що вчиняю погано і мені дійсно шкода за свої дії", – сказав на суді бізнесмен.

Вирок суду очікується 1 березня, а сам Вандер вже зобов'язався повернути інвесторам 500 млн доларів в якості компенсації. Самому американцю загрожує до 40 років ув'язнення.

Зауважимо, що 777 Partners, засновником якої є Джош Вандер, володіє низкою клубів по усьому світу: Стандарт Льєж, Васку да Гама, Севілья та Герта.

У 2023 році компанія мала намір придбати Евертон, але процес купівлі затягнувся та викликав великі питання та претензії з боку лондонських інвесторів до своїх американських колег.

Нагадаємо, що напередодні президента турецького клубу Фенербахче Садеттіна Сарана та його брата засудили до двох з половиною років ув'язнення за підбурювання до участі в нелегальних ставках.