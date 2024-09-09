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Евертон невдовзі завершить будівництво нового стадіону

Володимир Кук — 9 вересня, 23:19
Евертон невдовзі завершить будівництво нового стадіону
Бремлі Мур Док
Вікіпедія

Евертон скоро зможе зіграти на своєму новому стадіоні "Бремлі-Мур Док".

Про це повідомляє EPL Bible.

Зазначимо, що план будівництва стадіону був розроблений у 2019 році, а в липні 2021 року у Ліверпулі розпочались будівельні роботи. Вартість нової арени Евертона оцінюється у 640 мільйонів євро.

"Бремлі-Мур Док" вміщуватиме 52888 фанатів. Арена будується з урахуванням екологічності та інтересами місцевої громади.

Новий стадіон Евертона планують відкрити наприкінці 2024 року. Точні дати можуть змінюватися в залежності від прогресу будівництва.

Нинішнім стадіоном Евертона є "Гудісон Парк", який був побудований у 1892 році.

Евертон Бремлі Мур Док

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