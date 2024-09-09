Евертон невдовзі завершить будівництво нового стадіону
Бремлі Мур Док
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Евертон скоро зможе зіграти на своєму новому стадіоні — "Бремлі-Мур Док".
Про це повідомляє EPL Bible.
Зазначимо, що план будівництва стадіону був розроблений у 2019 році, а в липні 2021 року у Ліверпулі розпочались будівельні роботи. Вартість нової арени Евертона оцінюється у 640 мільйонів євро.
"Бремлі-Мур Док" вміщуватиме 52888 фанатів. Арена будується з урахуванням екологічності та інтересами місцевої громади.
Новий стадіон Евертона планують відкрити наприкінці 2024 року. Точні дати можуть змінюватися в залежності від прогресу будівництва.
Нинішнім стадіоном Евертона є "Гудісон Парк", який був побудований у 1892 році.