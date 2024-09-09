Евертон невдовзі завершить будівництво нового стадіону

Евертон скоро зможе зіграти на своєму новому стадіоні — "Бремлі-Мур Док".

Про це повідомляє EPL Bible.

Зазначимо, що план будівництва стадіону був розроблений у 2019 році, а в липні 2021 року у Ліверпулі розпочались будівельні роботи. Вартість нової арени Евертона оцінюється у 640 мільйонів євро.

Everton’s new stadium looks like a Bundesliga stadium… 🤩 pic.twitter.com/F5mOftGv0D — EPL Bible (@EPLBible) September 7, 2024

"Бремлі-Мур Док" вміщуватиме 52888 фанатів. Арена будується з урахуванням екологічності та інтересами місцевої громади.

Новий стадіон Евертона планують відкрити наприкінці 2024 року. Точні дати можуть змінюватися в залежності від прогресу будівництва.

Нинішнім стадіоном Евертона є "Гудісон Парк", який був побудований у 1892 році.