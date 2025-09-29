Українська правда
Евертон з Миколенком закриватимуть 6-й тур АПЛ матчем проти Вест Гема

Володимир Максименко — 29 вересня 2025, 08:26
Віталій Миколенко
Getty Images

У понеділок, 29 вересня, відбудеться завершальний матч шостого туру чемпіонату Англії – Евертон вдома зіграє з Вест Гемом.

Гра відбудеться на стадіоні "Евертон", який лише цього року почав приймати матчі, а стартовий свисток пролунає о 22:00 зак иївським часом.

Віталій Миколенко минулого туру провів проти Ліверпуля 86 хвилин на полі та став найгіршим гравцем програного матчу

Вест Гем напередодні звільнив Грема Поттера з посади головного тренера та вже призначив Нуну Ешпіріту Санту, який минулого сезону вивів Ноттінгем на принципово новий рівень.

"Молоти" після п'яти турів посідають передостаннє, 19 місце у турнірній таблиці, набравши лише три очки. Евертон розмістився на 12 позиції – сім залікових балів.

В прямому етері гру можна подивитись на телеканалі Setanta Sports.

Напередодні відбулись два матчі у межах чемпіонату Англії – Арсенал здобув вольову перемогу над Ньюкаслом, а Фулгем поступився Астон Віллі.

Евертон

