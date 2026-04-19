Евертон – Ліверпуль: прогноз букмекерів на мерсисайдське дербі в АПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 33 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26, в якому Евертон вдома прийматиме Ліверпуль.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "червоні", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,28. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 3,25, на нічию – 3,40.

Поєдинок відбудеться 19 квітня на "Гілл Дікінсон Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 20 вересня 2025 року. Вона завершилася перемогою Ліверпуля з рахунком 2:1.

Зазначимо, що команди розділяє перед очним протистоянням лише п'ять очок у турнірній таблиці АПЛ. "Іриски" посідають десяту позицію з 47 заліковими балами, а "червоні" розташовуються на п'ятій сходинці.





