Миколенко вийде у стартовому складі Евертона на матч проти Ліверпуля

Денис Шаховець — 19 квітня 2026, 15:40
Віталій Миколенко
Getty Images

Тренерські штаби Евертона та Ліверпуль оголосили стартові склади на поєдинок 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

З перших хвилин у мерсисайдському дербі за "ірисок" гратиме український захисник Віталій Миколенко.

Евертон: Пікфорд – О'Браєн, Тарковскі, Брантуейт, Миколенко, Гана, Гарнер, Макніл, Дьюсбері-Холл, Ндіає, Бету

Ліверпуль: Мамардашвілі – Ван Дейк, Конате, Вірц, Собослаї, Ісак, Салах, Джонс, Гакпо, Робертсон, Гравенберх

Матч Евертон – Ліверпуль розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Евертон – Ліверпуль. Де та коли дивитися матч 33 туру АПЛ

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "червоні", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,28. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 3,25, на нічию – 3,40.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Ліверпуль Віталій Миколенко

