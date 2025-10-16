Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Евертон Миколенка продовжив контракт з голкіпером збірної Англії

Олексій Мурзак — 16 жовтня 2025, 20:58
Евертон Миколенка продовжив контракт з голкіпером збірної Англії
Джордан Пікфорд
x.com/everton

Воротар Евертона Джордан Пікфорд підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомила пресслужба "ірисок".

Нова угода розрахована до червня 2029 року. Про фінансові деталі не розголошуються.

Напередодні Пікфорд встановив новий рекорд для голкіперів збірної Англії за кількістю "сухих" матчів поспіль.

Пікфорд є вихованцем Сандерленда, з якого перейшов в Евертон у липні 2017-го за 28,5 млн євро.

У сезоні 2024/25 він провів за Евертон 40 матчів, в яких пропустив 46 голів, 13 ігор він зіграв на нуль.

Нагадаємо, за Евертон виступає захисник збірної України Віталій Миколенко. Напередодні стал відомо, що клуб хоче запропонувати йому новий контракт.

Евертон Джордан Пікфорд

Евертон

Евертон націлився на хавбека Манчестер Сіті
Евертон хоче продовжити контракт із Миколенком
Евертон продовжив контракт з Тарковські
Евертон з Миколенком завдав Крістал Пелес першої поразки в сезоні, Манчестер Сіті закрив 7 тур перемогою над Брентфордом
Миколенко та Довбик – в основі Евертона та Роми на матчі чемпіонатів

Останні новини