Евертон Миколенка продовжив контракт з голкіпером збірної Англії
Джордан Пікфорд
x.com/everton
Воротар Евертона Джордан Пікфорд підписав новий контракт з клубом.
Про це повідомила пресслужба "ірисок".
Нова угода розрахована до червня 2029 року. Про фінансові деталі не розголошуються.
Напередодні Пікфорд встановив новий рекорд для голкіперів збірної Англії за кількістю "сухих" матчів поспіль.
Пікфорд є вихованцем Сандерленда, з якого перейшов в Евертон у липні 2017-го за 28,5 млн євро.
У сезоні 2024/25 він провів за Евертон 40 матчів, в яких пропустив 46 голів, 13 ігор він зіграв на нуль.
Нагадаємо, за Евертон виступає захисник збірної України Віталій Миколенко. Напередодні стал відомо, що клуб хоче запропонувати йому новий контракт.