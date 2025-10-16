Евертон Миколенка продовжив контракт з голкіпером збірної Англії

Воротар Евертона Джордан Пікфорд підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомила пресслужба "ірисок".

Нова угода розрахована до червня 2029 року. Про фінансові деталі не розголошуються.

Jordan Pickford has signed a new four-year deal, keeping him at Everton until the end of June 2029.



— Everton (@Everton) October 16, 2025

Напередодні Пікфорд встановив новий рекорд для голкіперів збірної Англії за кількістю "сухих" матчів поспіль.

Пікфорд є вихованцем Сандерленда, з якого перейшов в Евертон у липні 2017-го за 28,5 млн євро.

У сезоні 2024/25 він провів за Евертон 40 матчів, в яких пропустив 46 голів, 13 ігор він зіграв на нуль.

Нагадаємо, за Евертон виступає захисник збірної України Віталій Миколенко. Напередодні стал відомо, що клуб хоче запропонувати йому новий контракт.