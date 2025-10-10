Пікфорд побив рекорд для воротарів збірної Англії, який тримався пів століття
Воротар Евертона Джордан Пікфорд встановив новий рекорд для голкіперів збірної Англії за кількістю "сухих" матчів поспіль.
Про це повідомляє пресслужба "ірисок".
31-річний голкіпер не пропустив у товариській грі проти Вельсу в товариському матчі, що відбувся напередодні.
Уперше в історії "трьох левів" воротар вісім поєдинків поспіль провів із "сухарем". Раніше позначку в сім матчів встановив Гордон Бенкс на тріумфальному для Англії чемпіонаті світу-1966.
Пікфорд зрівнявся з цим показником в період з листопада 2020-го по липень 2021 року, але тепер спромігся перевершити цей результат.
Окрім того, Джордан Пікфорд наразі є третім воротарем в історії збірної Англії за кількістю "сухих" матчів – 41. Випереджають кіпера Евертона лише Джо Харт (43) та Пітер Шилтон (66).
Пікфорд водночас має намір покращити свої показники вже у вівторок, 14 жовтня. Збірна Англії завітає до Латвії в межах кваліфікації чемпіонату світу-2026.