Евертон хоче продовжити контракт із Миколенком

Евертон планує запропонувати новий контракт лівому захиснику Віталію Миколенку.

Про це повідомляє TeamTalk.

Клуб високо оцінює українця та розглядає його як ключового гравця оборони, попри те, що шукає ще одного футболіста на цю позицію.

Чинна угода Миколенка з Евертоном розрахована до 30 червня 2026 року. За інформацією ЗМІ, у ліверпульців є опція одностороннього продовження контракту. Раніше в ЗМІ поширювалися чутки про інтерес від клубів Серії А.

Нагадаємо, Віталій Миколенко виступає за Евертон із січня 2022 року. За цей час він провів 128 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі.

