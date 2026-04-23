Евертон Миколенка продовжив контракт з досвідченим захисником

Англійський центральний захисник Майкл Кін підписав новий контракт з Евертоном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до червня 2027 року, фінансові деталі не розголошуються. Для 33-річного гравця це буде десятий поспіль сезон за "ірисок".

"Ми раді, що продовжили контракт з Майклом, який вже давно грає за Евертон. Він – досвідчений і шанований член команди, який добре знає, яких стандартів ми очікуємо в клубі. Майкл демонстрував стабільну гру протягом усього сезону і й надалі залишатиметься цінним гравцем нашої команди в наступному сезоні", – розповів головний тренер команди Девід Моєс.

Оборонець став гравцем Евертона влітку 2017 року, перебравшись із Бернлі. Відтоді він провів 259 матчів, з них 223 – у рамках АПЛ, і відзначився 19 забитими м'ячами.

У поточному сезоні в активі Кіна 30 матчів, в яких він відзначився трьома голами.