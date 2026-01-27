Один із найгірших на полі: Миколенко дізнався свою оцінку за матч Евертон – Лідс

Лівий захисник Віталій Миколенко став одним із найгірших у складі Евертона у матчі 23 туру АПЛ сезону-2025/26 проти Лідса, який закінчився нічиєю 1:1.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українського футболіста одним із найменших балів – 6,5. Відзначимо, що Миколенко вийшов у старті "ірисок" та відіграв повний матч.

За гру українець зробив три підбирання, одне перехоплення, тричі фолив на суперниках та виграв дві із трьох повітряних дуелей.

Таку ж оцінку отримав його одноклубник Іліман Ндіає, який теж розпочав поєдинок із перших секунд.

Найменшу оцінку у складах обох команд отримав форвард Лідса Домінік Калверт-Льюїн – 5,8 бала.

Відзначимо, що Евертон завдяки цій мировій підійнявся на 10-те місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 33 бали. Для Миколенка ця гра стала 23-ю у поточному сезоні-2025/26 в усіх турнірах за ліверпульський клуб.

Натомість Лідс із 26 очками залишився 16-м.