Евертон врятувався від домашньої поразки проти Лідса у фінальному матчі 23 туру АПЛ

Софія Кулай — 26 січня 2026, 23:54
Віталій Миколенко
У понеділок, 26 січня, закінчився 23-й тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26, який закрив матч між Евертоном та Лідсом.

Перша половина зустрічі була на користь гостей 0:1. Єдиний гол за 45 хвилин гри забив Джеймс Джастін. Натомість "ірискам" вдалось відігратись лише після екватору другого тайму. Автором голу став французький нападник Тьєрно Баррі.

Віталій Миколенко, який вийшов у стартовому складі Евертона, провів на полі весь матч, а фінальний свисток зафіксував мирову 1:1 на "Hill Dickinson Stadium".

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
23 тур, 26 січня

Евертон – Лідс 1:1

Голи: Баррі, 76 – Джастін, 28

