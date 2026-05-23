Тренер Евертона розповів про переговори з Миколенком щодо нового контракту

Головний тренер Евертона Девід Моєс підтвердив, що клуб перебуває на просунутій стадії переговорів щодо нового контракту із захисником збірної України Віталієм Миколенком.

Слова 63-річного шотландського фахівця наводить Liverpool Echo.

"Так, я думаю, ми дуже близькі до нової угоди з Миколенком", – заявив тренер.

Напередодні Фабріціо Романо повідомив про те, що новий контракт Миколенка з Евертоном узгоджений, він діятиме до літа 2029 року з опцією продовження ще на рік.

Чинний контракт Миколенка з Евертоном розрахований до кінця червня поточного року. У нинішньому сезоні на рахунку 26-річного українця 1 асист у 35 матчах за Евертон в усіх турнірах.

Миколенко перейшов у Евертон із Динамо Київ у січні 2022 року за 23,5 мільйона євро.