Повернення було так близько: Неймар – про виключення із заявки збірної Бразилії
Нападника Сантоса Неймар не зміг повноцінно відновитися від травми до матчі збірної Бразилії у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.
Про це гравець розповів в Instagram.
"Повернення було так близько, але, на жаль, зараз я не зможу вдягнути футболку, яка несе найбільшу відповідальність у світі.
У нас були довгі розмови, і всі знають, як сильно я хочу повернутися, але ми дійшли спільного рішення не ризикувати, щоб я міг краще підготуватися та повністю відновитися від травми.
Дякую всім, хто надіслав мені слова підтримки. Це частина процесу", - написав Неймар.
Нагадаємо, Неймара у заявці замінив Ендрік з мадридського Реала.
Наразі у турнірній таблиці кваліфікації на ЧС-2026 збірна Бразилії знаходиться на 5 позиції, набравши 18 очок після 12 турів. Очолює відбірковий етап Аргентина, яка заробила 25 залікових балів.