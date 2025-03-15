Повернення було так близько: Неймар – про виключення із заявки збірної Бразилії

Нападника Сантоса Неймар не зміг повноцінно відновитися від травми до матчі збірної Бразилії у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Про це гравець розповів в Instagram.

"Повернення було так близько, але, на жаль, зараз я не зможу вдягнути футболку, яка несе найбільшу відповідальність у світі.

У нас були довгі розмови, і всі знають, як сильно я хочу повернутися, але ми дійшли спільного рішення не ризикувати, щоб я міг краще підготуватися та повністю відновитися від травми.

Дякую всім, хто надіслав мені слова підтримки. Це частина процесу", - написав Неймар.