Таємна структура Неймара: відомо, скільки бразилець платить за дружбу із ним

Футбол – це не лише талант і тренування, а й ціла команда людей, які оточують гравця у повсякденному житті. Неймар, один із найяскравіших футболістів сучасності, має свою особливу "структуру" – найближче оточення, яке супроводжує його всюди.

Двоє його друзів Гіл Себола та Жота Амансіо виконують роль не просто товаришів, а справжніх "співробітників". Щомісяця вони отримують 11 тисяч євро за різні завдання: супроводжують Неймара на вечірках, відпочинку, у повсякденному житті та навіть у період його виступів у Парижі.

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Ці двоє хлопців – не просто друзі дитинства, а й ключові фігури у світі Неймара. Вони разом мають майже 2 мільйони підписників в Instagram і постійно з'являються в його вірусних фото та відео.

За словами ЗМІ, вони не просто підтримують Неймара, а й мають значний вплив на його рішення. Можливо, саме вони вплинуть на рішення бразильця змінити влітку клуб.

Цього сезону на рахунку 33-річного нападника 3 голи і 3 результативні передачі в 7 матчах чемпіонату Бразилії. Контракт із Сантосом спливає вже 1 липня.

Раніше повідомлялося, що Неймар ще не визначився, де він збирається продовжити свою кар'єру. Бразилець може повернутися до Барселони або залишитися в Сантосі.