Голанд пропустить решту сезону АПЛ через пошкодження

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд вибув на тривалий термін через травму лівого гомілкостопа.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Норвезький форвард зазнав пошкодження в 1/4 фіналу Кубку Англії проти Борнмута (2:1).

Наразі триває обстеження для визначення повного прогнозу відновлення. Очікується, що Ерлінг встигне повернутися на поле до кінця сезону, включаючи клубний чемпіонат світу, який відбудеться цього літа.

У поточному сезоні на рахунку Ерлінга Голанда 30 голів і 4 асисти в 40 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.

Раніше повідомлялось, що 24-річний футболіст може залишити "містян" вже цього літа. Контракт Голанда з Манчестер Сіті діє до літа 2034 року, трансферна вартість оцінюється у 200 мільйонів євро.