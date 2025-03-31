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Голанд пропустить решту сезону АПЛ через пошкодження

Станіслав Лисак — 31 березня 2025, 22:45
Голанд пропустить решту сезону АПЛ через пошкодження
AFP

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд вибув на тривалий термін через травму лівого гомілкостопа.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Норвезький форвард зазнав пошкодження в 1/4 фіналу Кубку Англії проти Борнмута (2:1).

Наразі триває обстеження для визначення повного прогнозу відновлення. Очікується, що Ерлінг встигне повернутися на поле до кінця сезону, включаючи клубний чемпіонат світу, який відбудеться цього літа.

У поточному сезоні на рахунку Ерлінга Голанда 30 голів і 4 асисти в 40 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.

Раніше повідомлялось, що 24-річний футболіст може залишити "містян" вже цього літа. Контракт Голанда з Манчестер Сіті діє до літа 2034 року, трансферна вартість оцінюється у 200 мільйонів євро.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ерлінг Голанд Манчестер Сіті

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