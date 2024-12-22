Голанд: Ми все ще віримо в Гвардіолу, він завжди знаходив рішення проблем

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд самокритично прокоментував виступи його команди після поразки від Астон Вілли (1:2) в межах АПЛ.

Слова 24-річного норвежця наводить The Athletic.

"У мене не все виходило. Я не реалізував свої моменти, тому я повинен працювати краще. Це все на мені, і я не був достатньо хорошим", – сказав Голанд.

Нападник заявив, що команда не втратила віру в свого головного тренера Жузепа Гвардіолу.

"Ми все ще віримо в нього, і зараз ми повинні працювати більше, ніж будь-коли. Він виграв АПЛ шість разів за сім років, ми ніколи цього не забудемо. Він знайде рішення, він робив це щороку, за винятком одного за останні сім років".

Нагадаємо, що поразка від Астон Вілли стала для "містян" вже дев'ятою у останніх дванадцяти матчах. Чинний чемпіон Англії упав на шосте місце таблиці чемпіонату.

У наступному турі Манчестер Сіті прийматиме Евертон Віталія Миколенка. Цей поєдинок відбудеться 26 грудня.

Раніше Жузеп Гвардіола поговорив про боротьбу за чемпіонство, у якій, за його словами, Манчестер Сіті не бере участі.