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Гвардіола – про боротьбу за перемогу в АПЛ: В мене немає гравців

Володимир Максименко — 21 грудня 2024, 00:34
Гвардіола – про боротьбу за перемогу в АПЛ: В мене немає гравців
Жузеп Гвардіола
Фото Eurosport

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував можливу боротьбу команди за перемогу в Англійській Прем'єр-лізі, категорично наголосивши про відсутність достатньої кількості здорових гравців.

Слова іспанця наводить Eurosport.

"Ні, категоричне ні. Ми не маємо гравців. Це дуже важко. Зараз я маю таке відчуття, що нам потрібно думати у короткостроковій перспективі. Весь цей час все було послідовно, а тепер ні.

Я не знаю, чи цей виклик найважчий у моїй кар'єрі. З точки зору результатів – звичайно. Але чи саме це найважче?

В Барселоні я був маловідомим тренером і мав відповідні проблеми. У Баварії ми розмовляли різними мовами – це теж було проблемою", – вважає Гвардіола.

Після 16 зіграних турів Манчестер Сіті знаходиться на п'ятому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 27 очок.

Наступний матч "містяни" зіграють завтра, 21 грудня, проти Астон Вілли. Стартовий свисток пролунає о 14:30.

Раніше повідомлялось про чергову вагому втрату у складі Сіті через травму.

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

Жузеп Гвардіола

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