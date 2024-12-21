Гвардіола – про боротьбу за перемогу в АПЛ: В мене немає гравців
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував можливу боротьбу команди за перемогу в Англійській Прем'єр-лізі, категорично наголосивши про відсутність достатньої кількості здорових гравців.
Слова іспанця наводить Eurosport.
"Ні, категоричне ні. Ми не маємо гравців. Це дуже важко. Зараз я маю таке відчуття, що нам потрібно думати у короткостроковій перспективі. Весь цей час все було послідовно, а тепер ні.
Я не знаю, чи цей виклик найважчий у моїй кар'єрі. З точки зору результатів – звичайно. Але чи саме це найважче?
В Барселоні я був маловідомим тренером і мав відповідні проблеми. У Баварії ми розмовляли різними мовами – це теж було проблемою", – вважає Гвардіола.
Після 16 зіграних турів Манчестер Сіті знаходиться на п'ятому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 27 очок.
Наступний матч "містяни" зіграють завтра, 21 грудня, проти Астон Вілли. Стартовий свисток пролунає о 14:30.
Раніше повідомлялось про чергову вагому втрату у складі Сіті через травму.