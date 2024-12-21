Астон Вілла завдала Манчестер Сіті чергової поразки в матчі 17 туру АПЛ

У суботу, 21 грудня, відбувся перший матч 17 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Астон Вілла приймала на своєму полі кризовий Манчестер Сіті.

Матч завершився із рахунком 2:1 на користь "вілліанів".

Поєдинок розпочався із неймовірного моменту Дурана вже на першій хвилині матчу, але форвард не зміг пробити Ортегу.

Втім, колумбієць виправився та на 16-й хвилині матчу відкрив рахунок.

Матч проходив на зустрічних курсах, а гол Роджерса в середині другої половини зустрічі подвоїв перевагу господарів.

Сіті змогли забити у ворота Мартінеса у компенсований арбітром час, але на більше команді Гвардіоли не вистачило часу.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

17 тур, 21 грудня

Астон Вілла – Манчестер Сіті 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Дуран, 16, 2:0 – Роджерс, 65, 2:1 – Фоден. 90+3

Після цієї перемоги Астон Вілла обійшла "містян" у турнірній таблиці, посідаючи п'яте місце із 28 очками у своєму активі.

У наступному матчі Манчестер Сіті зіграє проти Евертона, а Астон Вілла вирушить у гості до Ньюкасла.