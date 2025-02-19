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Варан: Здивувався, коли тен Гагу запропонували новий контракт

Володимир Максименко — 19 лютого 2025, 17:30
Варан: Здивувався, коли тен Гагу запропонували новий контракт
Рафаель Варан
Getty images

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан прокоментував рішення керівництва "червоних дияволів" продовжити контракт з Еріком тен Гагом напередодні поточного сезону.

Слова француза наводить ESPN.

"Я дуже здивувався, коли йому запропонували новий контракт. Зв'язок із футболістами був абсолютно відсутнім.

У нас із тен Гагом була певна дискусія, за підсумками якої я майже перестав грати. Я сказав тоді, що не згоден із певними способами комунікації з командою.

Він дійсно не завжди правильно поводив себе стосовно футболістів. Тоді тен Гаг сказав: "Добре, я тебе почув" і я перестав грати", – розповів Варан.

Нагадаємо, захисник виступав у складі Манчестер Юнайтед з 2021 по 2024 рік. За цей час Рафаель виграв із "манкуніанцями" Кубок Англії та Кубок Ліги, завершивши кар'єру у Комо восени після низки травм.

Раніше повідомлялось про інтерес топклубу Нідерландів до Еріка тен Гага.

Чемпіонат Англії, АПЛ Варан Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг

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