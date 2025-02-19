Варан: Здивувався, коли тен Гагу запропонували новий контракт
Колишній захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан прокоментував рішення керівництва "червоних дияволів" продовжити контракт з Еріком тен Гагом напередодні поточного сезону.
Слова француза наводить ESPN.
"Я дуже здивувався, коли йому запропонували новий контракт. Зв'язок із футболістами був абсолютно відсутнім.
У нас із тен Гагом була певна дискусія, за підсумками якої я майже перестав грати. Я сказав тоді, що не згоден із певними способами комунікації з командою.
Він дійсно не завжди правильно поводив себе стосовно футболістів. Тоді тен Гаг сказав: "Добре, я тебе почув" і я перестав грати", – розповів Варан.
Нагадаємо, захисник виступав у складі Манчестер Юнайтед з 2021 по 2024 рік. За цей час Рафаель виграв із "манкуніанцями" Кубок Англії та Кубок Ліги, завершивши кар'єру у Комо восени після низки травм.
Раніше повідомлялось про інтерес топклубу Нідерландів до Еріка тен Гага.