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Епіцентр визначився із домашнім стадіоном на сезон УПЛ 2025/26 – джерело

Олексій Мурзак — 2 червня 2025, 13:41
Епіцентр визначився із домашнім стадіоном на сезон УПЛ 2025/26 – джерело
fcl.uaf.ua

Чемпіон Першої ліги Епіцентр з Кам'янця-Подільська гратиме домашні матчі Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26 в Тернополі.

Про це повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital.

За інформацією журналіста Володимира Звєрова, команда Сергія Нагорняка гратиме на "Центральному міському стадіоні", де проходив фінал Кубку України 2020/21.

Водночас домашній стадіон команди у Кам'янці-Подільському перенесе реконструкцію, на ньому будуть будувати світлові вежі.

Зазначається, що якщо все піде за планом, то Епіцентр зможе грати на власному стадіоні вже з 2026 року.

Нагадаємо, 10 травня Епіцентр із Кам’янця-Подільського достроково став чемпіоном Першої ліги сезону-2024/25, ставши першою командою, що поповнила склад УПЛ на наступний чемпіонат.

Чемпіонат України, УПЛ Епіцентр Кам'янець-Подільський

Чемпіонат України, УПЛ

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