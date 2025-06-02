Епіцентр визначився із домашнім стадіоном на сезон УПЛ 2025/26 – джерело
fcl.uaf.ua
Чемпіон Першої ліги Епіцентр з Кам'янця-Подільська гратиме домашні матчі Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26 в Тернополі.
Про це повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital.
За інформацією журналіста Володимира Звєрова, команда Сергія Нагорняка гратиме на "Центральному міському стадіоні", де проходив фінал Кубку України 2020/21.
Водночас домашній стадіон команди у Кам'янці-Подільському перенесе реконструкцію, на ньому будуть будувати світлові вежі.
Зазначається, що якщо все піде за планом, то Епіцентр зможе грати на власному стадіоні вже з 2026 року.
Нагадаємо, 10 травня Епіцентр із Кам’янця-Подільського достроково став чемпіоном Першої ліги сезону-2024/25, ставши першою командою, що поповнила склад УПЛ на наступний чемпіонат.