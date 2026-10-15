УПЛ оголосила розклад і час початку матчів 11 туру
Розклад матчів 11 туру УПЛ
Українська Прем'єр-ліга затвердила розклад поєдинків 11 туру сезону-2026/27.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Поєдинки відбудуться протягом чотирьох днів – із 30 жовтня до 2 листопада. Програму туру відкриє зустріч Шахтаря та Оболоні, а завершить – протистояння між Карпатами та Кудрівкою.
Розклад матчів 11 туру УПЛ-2026/27
30 жовтня (п'ятниця)
- 18:00. Шахтар – Оболонь
31 жовтня (субота)
- 13:00. Лівий Берег – Буковина
- 15:30. Верес – Чорноморець
1 листопада (неділя)
- 13:00. ЛНЗ – Харків
- 13:00. Колос – Полісся
2 листопада (понеділок)
- 13:00. Кривбас – Динамо
- 13:00. Зоря – Епіцентр
- 18:00. Карпати – Кудрівка
Нагадаємо, що 16 жовтня стартує дев'ятий тур Української Прем'єр-ліги. Він розпочнеться поєдинком Оболонь – Верес.