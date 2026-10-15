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УПЛ оголосила розклад і час початку матчів 11 туру

Денис Іваненко — 15 жовтня 2026, 18:15
УПЛ оголосила розклад і час початку матчів 11 туру
Розклад матчів 11 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга затвердила розклад поєдинків 11 туру сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Поєдинки відбудуться протягом чотирьох днів – із 30 жовтня до 2 листопада. Програму туру відкриє зустріч Шахтаря та Оболоні, а завершить – протистояння між Карпатами та Кудрівкою.

Розклад матчів 11 туру УПЛ-2026/27

30 жовтня (п'ятниця)

  • 18:00. Шахтар – Оболонь

31 жовтня (субота)

  • 13:00. Лівий Берег – Буковина
  • 15:30. Верес – Чорноморець

1 листопада (неділя)

  • 13:00. ЛНЗ – Харків
  • 13:00. Колос – Полісся

2 листопада (понеділок)

  • 13:00. Кривбас – Динамо
  • 13:00. Зоря – Епіцентр
  • 18:00. Карпати – Кудрівка

Нагадаємо, що 16 жовтня стартує дев'ятий тур Української Прем'єр-ліги. Він розпочнеться поєдинком Оболонь – Верес.

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