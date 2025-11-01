Парад голів у Тернополі: огляд матчу Епіцентр – Верес
У суботу, 1 листопада, Верес на виїзді переграв Епіцентр в межах 11 туру Української Прем'єр-ліги.
Команди подарували вболівальниками результативний поєдинок, а якому було забито 5 голів.
Огляд матчу
Чемпіонат України – УПЛ
11 тур, 1 листопада
Голи: 0:1 – 22 Шарай, 0:2 – 51 Айдін, 1:2 – 73 Хоакінете (пен), 2:2 – 81 – Хоакінете (пен), 2:3 – 82 Бойко
Епіцентр: Білик, Мороз, Кош, Климець, Кирюханцев, Ліповуз (Беженар, 54), Запорожець (Янаков, 90), Миронюк (Демченко, 64), Сідун, Сіфуентес, Супряга (Борячук, 64)
Верес: Горох, Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян, Харатін, Бойко, Годя (Тарануха, 62), Шарай (Протасевич, 90+4), Уеслі (Нонго, 74), Айдін (Кучеров, 74)
Попередження: Мороз, Кош, Янаков – Шарай
Нагадаємо, напередодні Кривбас розписав результативну нічию з СК Полтава, а Колос зіграв унічию з Олександрією.