Парад голів у Тернополі: огляд матчу Епіцентр – Верес

У суботу, 1 листопада, Верес на виїзді переграв Епіцентр в межах 11 туру Української Прем'єр-ліги.

Команди подарували вболівальниками результативний поєдинок, а якому було забито 5 голів.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

11 тур, 1 листопада

Епіцентр – Верес 2:3 (1:0)

Голи: 0:1 – 22 Шарай, 0:2 – 51 Айдін, 1:2 – 73 Хоакінете (пен), 2:2 – 81 – Хоакінете (пен), 2:3 – 82 Бойко

Епіцентр: Білик, Мороз, Кош, Климець, Кирюханцев, Ліповуз (Беженар, 54), Запорожець (Янаков, 90), Миронюк (Демченко, 64), Сідун, Сіфуентес, Супряга (Борячук, 64)

Верес: Горох, Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян, Харатін, Бойко, Годя (Тарануха, 62), Шарай (Протасевич, 90+4), Уеслі (Нонго, 74), Айдін (Кучеров, 74)

Попередження: Мороз, Кош, Янаков – Шарай

Нагадаємо, напередодні Кривбас розписав результативну нічию з СК Полтава, а Колос зіграв унічию з Олександрією.